Темы дня

Общество / Происшествия
3 августа 2022, 12:15

В Екатеринбурге в ДТП на электровелосипеде попали женщина с ребенком

ДТП

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными при проезде пешеходных переходов. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Сегодня в Екатеринбурге автомобиль Skoda Fabia на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на женщину с ребенком. Они передвигались на электровелосипеде и не спешились.

Инцидент произошел утром на дублере улицы Академика Сахарова около дома № 70. В результате ДТП пострадала 4-летняя девочка. Ее доставили в больницу для обследования, рассказали в отделении пропаганды городского ОГИБДД УМВД России.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными при проезде пешеходных переходов. В свою очередь велосипедистам при переходе дороги необходимо спешиться и убедиться в безопасности движения.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.08.2022, 21:30 / Общество
Опубликована программа празднования Дня города в Екатеринбурге
04.08.2022, 20:44 / Общество
На Среднем Урале взяли курс на развитие малого и среднего бизнеса
04.08.2022, 19:51 / Общество
В одном из свердловских городов ожидаются перебои в вещании радио и ТВ
04.08.2022, 19:00 / Общество
Уральские аграрии получат дополнительную финансовую поддержку
04.08.2022, 18:17 / Экономика
Свердловские производители импортозамещающей продукции получат льготные земли