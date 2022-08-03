В Екатеринбурге в ДТП на электровелосипеде попали женщина с ребенком

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными при проезде пешеходных переходов. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Сегодня в Екатеринбурге автомобиль Skoda Fabia на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на женщину с ребенком. Они передвигались на электровелосипеде и не спешились.

Инцидент произошел утром на дублере улицы Академика Сахарова около дома № 70. В результате ДТП пострадала 4-летняя девочка. Ее доставили в больницу для обследования, рассказали в отделении пропаганды городского ОГИБДД УМВД России.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными при проезде пешеходных переходов. В свою очередь велосипедистам при переходе дороги необходимо спешиться и убедиться в безопасности движения.