В Екатеринбурге накажут мать пострадавшей в ДТП 4-летней девочки

На велосипеде и электротранспорте запрещается перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест и мотошлема. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Сегодня в Академическом электровелосипед, на котором передвигалась 41-летняя женщина с дочкой, сбил автомобиль Skoda Fabia. В результате девочку госпитализировали.

Как выяснилось, екатеринбурженка была уверена в том, что имеет преимущество в движении и выехала на пешеходный переход. В отношении нее составлено несколько административных материалов. В том числе за управление электротранспортом мощностью 400 Вт без водительских прав, отсутствие шлемов на ней и ребенке, движение по тротуару, а также пересечение дороги не спешиваясь.

"Кроме того, информация об инциденте передана в отдел по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении законного представителя к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней", — отметили в отделении пропаганды городского ОГИБДД УМВД России.

На месте происшествия проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП и обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция напоминает, владельцам электротранспорта с двигателем мощнее 250 Вт нужно иметь водительское удостоверение категории "М". Необходимо соблюдать правила движения: двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов или обочине, если это не создает помех пешеходам.