Житель Невьянска поджег машину знакомой семьи за долг в 1,5 тысячи рублей

Подозреваемый поджег автомобиль Honda Fit. Фото: Алексей Кунилов

Подозреваемый в поджоге уже задержан городской полицией по горячим следам. Им оказался ранее судимый мужчина 1987 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело.

От действий подозреваемого пострадал автомобиль супружеской пары Honda Fit. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, в момент преступления мужчина был нетрезв. Проходя мимо машины, он вспомнил о полутора тысячах рублей, которые ему задолжал сын пострадавшей семьи.

"Он набрал по сотовому телефону своего знакомого должника, но тот не ответил. Разгневанный работник завода решил тут же насолить обидчику. С этой целью были оторваны дворники, разбито лобовое стекло, а затем мститель открыл крышку бензобака, вставил туда бумагу, после чего ее поджег в надежде, что через несколько минут произойдет взрыв. К счастью, машина на воздух не взлетела по независящим от поджигателя причинам. Просто потух фитиль", — рассказал полковник Горелых.

Найти злоумышленника полиции помогли очевидцы. При задержании мужчина не стал отпираться, признался в содеянном и пообещал компенсировать ущерб потерпевшим.

В итоге в отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело за "приготовление к умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества, совершенное путем поджога". До судебного разбирательства мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее свердловские сыщики задержали под Красноуральском "черных лесорубов".