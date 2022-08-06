На Среднем Урале за сутки локализовали 6 лесных пожаров

Угрозы населенным пунктам нет. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 7 возгораний в лесах, 6 из них были локализованы. Угрозы распространения на населенные пункты нет.

Пожары вспыхнули в лесных массивах Березовского ГО, Пелыма, Екатеринбурга, а также в Сысертском, Новолялинском, Билимбаевском лесничествах. Борьбу с огнем ведут более 130 сотрудников Уральской базы авиационной охраны лесов, задействованы пожарные машины, тракторы, бульдозеры, передает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, пожароопасный сезон в регионе начался с 15 апреля и продлится до середины октября. В сухую ветреную погоду риск возгораний возрастает. При посещении лесов необходимо быть осторожнее. Костер нужно тщательно засыпать землей или залить водой до полного прекращения тления. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Сообщать о лесных пожарах просят по бесплатному телефону авиалесоохраны 8 800 100-94-00, единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес!".