В ДТП на улице Учителей в Екатеринбурге пострадали 3 человека

Водитель Chevrolet не уступил дорогу при повороте налево. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Учителей и Сулимова столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Opel Vectra. В ДТП пострадали 3 человека, среди которых 15-летний подросток.

Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, водитель Chevrolet ехал по ул. Учителей в сторону ул. Уральской. При повороте на ул. Сулимова на регулируемом перекрестке он не уступил дорогу движущемуся ему навстречу автомобилю Opel и допустил столкновение.

Пассажирка Chevrolet была госпитализирована в ГКБ № 36, водителя и 15-летнего пассажира Opel доставили с различными травмами в ГКБ № 9.