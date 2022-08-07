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7 августа 2022, 10:18

В ДТП на улице Учителей в Екатеринбурге пострадали 3 человека

авария

Водитель Chevrolet не уступил дорогу при повороте налево. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Учителей и Сулимова столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Opel Vectra. В ДТП пострадали 3 человека, среди которых 15-летний подросток.

Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, водитель Chevrolet ехал по ул. Учителей в сторону ул. Уральской. При повороте на ул. Сулимова на регулируемом перекрестке он не уступил дорогу движущемуся ему навстречу автомобилю Opel и допустил столкновение.

Пассажирка Chevrolet была госпитализирована в ГКБ № 36, водителя и 15-летнего пассажира Opel доставили с различными травмами в ГКБ № 9.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Областная газета Свердловской области

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