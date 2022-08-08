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Общество / Происшествия
8 августа 2022, 09:21

В Екатеринбурге на площади 1 050 "квадратов" полыхали поддоны

пожар

Причину возгорания выясняют пожарные дознаватели. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на открытой площадке по адресу улица Европейская, 74 полыхали поддоны. Площадь пожара составила 1 050 квадратных метров.

Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 23:05. Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, тушение осложнялось тем, что над поддонами проходила высоковольтная линия электропередачи. На момент приезда огнеборцев некоторые провода обгорели и повисли.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

К ликвидации пожара 44 спасателя приступили только после отключения электричества. В 00:50 открытое горение было локализовано, а в 02:11 — ликвидировано. Проведены проливка и разбор сгоревших конструкций. Причина произошедшего выясняется. Информации о пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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