На ЕКАД перевернулся Renault Logan

Сотрудниками полиции на месте были проведены замеры и составлены процессуальные документы

На Екатеринбургской кольцевой автодороге перевернулся Renault Logan. В результате аварии госпитализированы три человека.

По предварительным данным, автомобиль, едущий по ЕКАД со стороны Кольцовского тракта в сторону Челябинского тракта, въехал в столб и опрокинулся. Инцидент произошел в 23:30 7 августа, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В результате 21-летний водитель доставлен в ГКБ № 36 с закрытой черепно-мозговой травмой. Туда же направили 40-летнюю женщину-пассажира с переломом правой руки. В момент аварии в машине также находилась 16-летняя девушка. У нее двухсторонний перелом нижней челюсти со смещением, укушенная рана языка, перелом коронки зуба. На скорой ее увезли в ДГКБ № 9.

Установлено, что у молодого автолюбителя нет прав. Ранее он уже привлекался за это к административной ответственности. На месте происшествия проведены замеры, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения. Следует учитывать скоростной режим, избегать опасных и необдуманных маневров, которые могут привести к дорожной аварии.