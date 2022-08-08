На реке Тавде после опрокидывания моторной лодки пропал подросток

На реке Тавде перевернулась моторная лодка. Фото: Павел Ворожцов

Тавдинская городская прокуратура проводит проверку ЧП на реке, после которого пропал 15-летний рыбак. Подросток находился в лодке и выпал из нее после опрокидывания плавсредства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ЧП произошло 7 августа утром в Тавдинском районе возле деревни Тормоли. После опрокидывания лодки из него выпали два человека, очевидцы попытались помочь несовершеннолетнему рыбаку выбраться из воды, однако попытки не увенчались успехом. На берег вышел только один человек.

В настоящее время под контролем надзорного ведомства проходит процессуальная проверка. Устанавливаются причины происшествия. Также будет дана оценка работе местных органов системы профилактики и правонарушений подростков.

Напомним, ранее в Красноуфимском городском округе утонул 15-летний подросток. На конец июля в ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщали о гибели на водоемах 36 человек.