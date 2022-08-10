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10 августа 2022, 09:23

В Екатеринбурге на промплощадке потушили крупный пожар

пожар

Всего к тушению пожара были привлечены 37 человек личного состава, 15 единиц спецтехники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Екатеринбурге спасатели боролись с крупным пожаром на территории промзоны. На площадке на Сибирском тракте горели деревянные поддоны.

Также огонь распространился на ангар. Из-за высоких температур у здания частично обрушилась кровля и одна стена, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным пожарных, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 02:16. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали из строительного вагончика, находящегося поблизости, 10 человек. Кроме того, из промзоны были вывезены 4 дальнобойных автомобиля и бензовоз. Из ангара вынесены 9 газовых баллонов.

"Тушение осложнялось большой горючей загрузкой, быстрым распространением огня и низким давлением водопроводной сети. Для тушения пожара было создано 2 боевых участка, задействована высотная техника", — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Разведка осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата. В 04:17 пожарным удалось локализовать огонь на площади 1000 квадратных метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Всего к тушению пожара были привлечены 37 человек личного состава, 15 единиц спецтехники. В 05:37 открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

Областная газета Свердловской области

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