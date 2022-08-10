Свердловчанин заплатит компенсацию за нападение собаки на ребенка

Владелец собаки заплатит 25 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

В поселке Черноисточинск домашняя собака по кличке Бобик укусила за ногу 9-летнего ребенка. За выходку четвероногого по решению суда заплатит хозяин.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в результате проведенной сотрудниками надзорного ведомства проверки установлено, что владелец допустил свободный выгул животного — без сопровождения и намордника. На основании заявления законного представителя пострадавшего в Пригородный районный суд было направлено исковое заявление о взыскании со свердловчанина компенсации морального вреда в размере 25 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством собственник обязан следить за животным. В худшем случае на хозяина возлагается обязанность возместить причиненный вред.