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10 августа 2022, 18:11

В Академическом Volkswagen Golf сбил 8-летнего велосипедиста

место ДТП

За рулем Volkswagen Golf находился мужчина 37 лет с 19-летним стажем вождения. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина во дворе дома № 37 водитель Volkswagen Golf сбил мальчика на велосипеде. Ребенка отправили в больницу с ушибом руки и сломанным зубом.

По предварительной информации, 8-летний велосипедист резко выскочил перед автомобилем, который двигался по дворовой территории. Мама пострадавшего сказала, что ее сын не посмотрел по сторонам перед выездом на дорогу и не спешился.

За рулем Volkswagen Golf находился мужчина 37 лет с 19-летним стажем вождения, уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, произвели замеры, установили личности участников ДТП и составили процессуальные документы.

Областная газета Свердловской области

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