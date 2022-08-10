В Академическом Volkswagen Golf сбил 8-летнего велосипедиста

За рулем Volkswagen Golf находился мужчина 37 лет с 19-летним стажем вождения. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина во дворе дома № 37 водитель Volkswagen Golf сбил мальчика на велосипеде. Ребенка отправили в больницу с ушибом руки и сломанным зубом.

По предварительной информации, 8-летний велосипедист резко выскочил перед автомобилем, который двигался по дворовой территории. Мама пострадавшего сказала, что ее сын не посмотрел по сторонам перед выездом на дорогу и не спешился.

За рулем Volkswagen Golf находился мужчина 37 лет с 19-летним стажем вождения, уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, произвели замеры, установили личности участников ДТП и составили процессуальные документы.