Ночью на улице Щорса в Екатеринбурге неизвестные подожгли автомобили. Видео

На Щорса огнем повреждены три автомобиля. Фото: ИА "Ночные новости"

Сегодня ночью в Екатеринбурге по адресу улица Щорса, 54а горели три автомобиля. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, огнем были повреждены кузова BMW X5, Toyota Camry и Toyota Land Cruiser.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 2:40. К месту происшествия на двух машинах выезжали восемь человек. С пожаром они справились в течение трех минут.

Как уточняет ИА "Ночные новости", в 2:36 во двор указанного дома проникли двое неизвестных: молодой человек и девушка. Они действовали сообща. Один облил горючей жидкостью Toyota, другой — BMW X5, после чего они скрылись с места происшествия.

Предполагается, что злоумышленники хотели сжечь машины одного хозяина. Владельцу Toyota принадлежит еще одна машина — белая BMW Х4. Этой ночью она находилась в подземном паркинге.

Land Cruiser поджигатель облил сзади. На это вовремя среагировал охранник дома. Он потушил машину с помощью огнетушителя.

Фото: ИА "Ночные новости"

В этот момент разгорелась BMW X5 — горючую жидкость налили на лобовое стекло, она проникла в моторный отсек. С огнем справились приехавшие пожарные.

Огонь задел еще один автомобиль — Toyota Camry. Фото: ИА "Ночные новости"

По данным Главного управления регионального МЧС, на час раньше в городе горел Suzuki Liana на улице Уктусской. Это транспортное средство огнеборцы потушили в течение двух минут.