Природный пожар в Пелымском ГО локализован

На Среднем Урале зарегистрировано 9 природных пожаров, 8 из них локализованы. Фото: Галина Соловьева

Природный пожар в труднодоступном районе Пелымского городского округа взят под контроль. Огонь локализован и не представляет угрозы.

На месте продолжают работать более 50 человек — парашютисты-десантники Уральской авиалесоохраны и сотрудники наземных служб. С помощью техники они препятствуют распространению огня и завершают тушение, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Напомним, возгорание в лесу возникло из-за сухих гроз.

По данным на утро 11 августа, на Среднем Урале зарегистрировано 9 природных пожаров, 8 из которых локализованы. Очаги зарегистрированы в Березовском ГО, Верхней Пышме, Пелыме, а также в Алапаевском, Невьянском, Новолялинском, Сысертском лесничествах.

Напомним, причиной большинства природных пожаров является человеческий фактор. В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по телефону 8 800 100-94-00, по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".