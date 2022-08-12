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12 августа 2022, 10:50

На Екатеринбургской кольцевой автодороге столкнулись два грузовика

  Юлия Пастух
ДТП

В результате аварии водителя "КамАЗа" госпитализировали с травмами. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня на Екатеринбургской кольцевой автодороге на мосту над дублером Сибирского тракта столкнулись 2 грузовика — "КамАЗ" и Isuzu.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга, водитель "КамАЗа" заехал с дублера Сибирского тракта на ЕКАД и двигался в сторону Новокольцовского тракта. Во время перестроения грузовик столкнулся с попутным Isuzu, который ехал со стороны Березовского.

В результате аварии водителя первой машины госпитализировали с травмами. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, установлено реверсивное движение.

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Областная газета Свердловской области

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