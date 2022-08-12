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Общество / Происшествия
12 августа 2022, 17:49

В Екатеринбурге на улице Сулимова столкнулись Hummer и Skoda. Двое пострадали

ДТП

В аварии пострадали 29-летняя девушка-водитель и 6-летняя девочка. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

На улице Сулимова около дома № 50 в Екатеринбурге произошло ДТП с участием Skoda Rapid и Hummer H2. В аварии пострадали 29-летняя девушка-водитель и 6-летняя девочка.

По предварительной информации, девушка за рулем Skoda, имеющая стаж вождения 11 лет, при повороте налево к ТЦ "Парк Хаус" не предоставила преимущество в движении встречному автомобилю и допустила столкновение. Автоледи и девочка-пассажир были доставлены в больницу, но ребенка уже отправили домой. Девушка пояснила полицейским, что водитель одной из встречных машин жестом уступил ей проезд, но второй автомобиль она не заметила.

40-летний водитель Hummer, имеющий стаж вождения 22 года, рассказал инспекторам, что Skoda появилась перед ним внезапно. Он пытался применить экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось.

В отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу заявили, что сотрудники Госавтоинспекции установили личности участников ДТП, составили процессуальные документы и провели замеры на месте аварии.

Областная газета Свердловской области

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