В Екатеринбурге на улице Сулимова столкнулись Hummer и Skoda. Двое пострадали

В аварии пострадали 29-летняя девушка-водитель и 6-летняя девочка. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

На улице Сулимова около дома № 50 в Екатеринбурге произошло ДТП с участием Skoda Rapid и Hummer H2. В аварии пострадали 29-летняя девушка-водитель и 6-летняя девочка.

По предварительной информации, девушка за рулем Skoda, имеющая стаж вождения 11 лет, при повороте налево к ТЦ "Парк Хаус" не предоставила преимущество в движении встречному автомобилю и допустила столкновение. Автоледи и девочка-пассажир были доставлены в больницу, но ребенка уже отправили домой. Девушка пояснила полицейским, что водитель одной из встречных машин жестом уступил ей проезд, но второй автомобиль она не заметила.

40-летний водитель Hummer, имеющий стаж вождения 22 года, рассказал инспекторам, что Skoda появилась перед ним внезапно. Он пытался применить экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось.

В отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу заявили, что сотрудники Госавтоинспекции установили личности участников ДТП, составили процессуальные документы и провели замеры на месте аварии.