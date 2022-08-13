Госавтоинспекция разыскивает водителя, сбившего пешехода на трассе Екатеринбург — Тюмень

Предварительно установлено, что пешехода сбил водитель грузовика. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В ночь на 13 августа на 21-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места происшествия.

Предварительно установлено, что пешехода сбил водитель грузовика. Мужчина в возрасте около 50 лет умер от полученных травм до приезда скорой помощи, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Следственно-оперативная группа провела замеры на месте происшествия и составила процессуальные документы. Обстоятельства аварии устанавливаются. Госавтоинспекция также ищет очевидцев — тем, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, рекомендуется звонить по номерам (962) 323-66-63 или 02.