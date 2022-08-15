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15 августа 2022, 09:19

В Нижнем Тагиле в ДТП с машиной скорой помощи погибли пять человек

ДТП со скорой

Более подробные и точные обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники МВД. Фото: группа "Тагильский спасатель" в соцсети "ВКонтакте"

Происшествие случилось около 3 часов утра на перекрестке улиц Газетной и Октябрьской Революции. Пять человек погибли, еще два госпитализированы.

Об этом "Областной газете" сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. По его данным, на угнанном Hyundai Accent 16-летний подросток проехал на красный сигнал светофора и въехал в машину скорой помощи — ГАЗель. После столкновения первый автомобиль загорелся.

В результате аварии погибли водитель и три пассажира легковушки, а также женщина-фельдшер скорой. Еще два человека из обеих машин в срочном порядке доставлены в больницу.

Более подробные и точные обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники МВД. По итогам разбирательства полицейские примут обоснованное процессуальное решение.

Также известно, что проведение доследственной проверки на контроль взяла прокуратура. Кроме того, по данным пресс-службы надзорного ведомства по Свердловской области, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Областная газета Свердловской области

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В Нижнем Тагиле в ДТП с машиной скорой помощи погибли пять человек