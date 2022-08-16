Огнеборцам региона поручено держать вопросы пожарной безопасности под постоянным контролем и обеспечить реализацию мер по сокращению числа возгораний. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На данный момент в Свердловской области действуют 9 лесных пожаров, в тушении которых принимают участие более 200 человек. Огнеборцам региона поручено держать вопросы пожарной безопасности под постоянным контролем и обеспечить реализацию мер по сокращению числа возгораний.

Лесные пожары зарегистрированы в Верхней Пышме, Сухом Логу, Алапаевском районе, Новой Ляле, Пелыме, Березовском, Асбестовском и Невьянском городских округах. 7 из них уже удалось локализовать. За прошедшие выходные были ликвидированы 16 природных пожаров.

В региональном департаменте информполитики отметили, что леса занимают около 80% всей площади Свердловской области — это 15 млн гектаров.

Согласно сводному плану тушения лесных пожаров на территории Свердловской области в 2022 году, для ликвидации возгораний могут быть привлечены в общей сложности 4,5 тыс. человек и 2 тыс. единиц спецтехники. Кстати, в период с 2019 по 2021 годы в рамках нацпроекта "Экология" парк лесопожарной техники на Среднем Урале был обновлен на 96%.

"Российское правительство усиливает работу по борьбе с лесными пожарами. Поставлена задача — добиться снижения площади возгораний в лесах как минимум в 2 раза относительно уровня 2021 года. В Свердловской области, где площадь лесов достаточно велика, всегда уделяется большое внимание профилактике и оперативному тушению лесных пожаров", — отметил губернатор Свердловской области.