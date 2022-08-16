В полиции рассказали подробности о ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле

Родители подростка, который устроил ДТП, лишались водительских прав за пьяную езду. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых поделился новыми подробностями о жуткой аварии с участием Hyundai Accent и машины скорой помощи. Родители подростка, который устроил ДТП, лишались водительских прав за пьяную езду.

Как ранее писала "Областная газета", на перекрестке улиц Газетной и Октябрьской Революции на угнанном Hyundai Accent 16-летний подросток проехал на красный сигнал светофора и въехал в машину скорой помощи — ГАЗель. После столкновения первый автомобиль загорелся. В результате аварии погибли водитель и три пассажира легковушки, а также женщина-фельдшер скорой. Еще два человека из обеих машин в срочном порядке доставлены в больницу.

Полицейские установили, что мать подростка, угнавшего Hyundai, в июле 2020 года была задержана сотрудниками ДПС за езду в нетрезвом виде — за это ее на 18 месяцев лишили водительских прав.

Глава семейства в апреле 2021 также был задержан за пьяную езду неподалеку от поселка Старатель Нижнего Тагила. Мужчина не выполнил законного требования сотрудников ГИБДД об остановке и попытался скрыться. Во время погони он столкнулся со служебным автомобилем полиции, после чего был задержан. В ДТП чудом никто не погиб.

"Вывод в этой истории напрашивается сам собой: если постоянно злостно нарушать установленные правила управления машиной, а она, как известно, является средством повышенного риска, игнорируя личную безопасность и безопасность других участников дорожного движения, рано или поздно беда постучится в твой дом", — подытожил руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.