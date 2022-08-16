Дамир Юсупов: полет нормальный

Cлева направо: Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина, Дамир Юсупов, Георгий Мурзин, Надежда Яценко, Дмитрий Ивлицкий. Фото: предоставлено Дамиром Юсуповым

15 августа 2019 года самолет уральской авиакомпании, выполнявший рейс из подмосковного аэродрома Жуковский в Симферополь, на взлете попал в чрезвычайную ситуацию. Однако командир экипажа Дамир ЮСУПОВ и второй пилот Георгий МУРЗИН сумели экстренно посадить лайнер, никто не пострадал. На следующий день указом Президента РФ Владимира ПУТИНА обоим было присвоено звание Героя России, другие члены экипажа были удостоены орденов Мужества. В беседе с «ОГ» Дамир Юсупов рассказал, как сложилась судьба его команды.

Напомним, три года назад на взлете в Жуковском уральский лайнер столкнулся с большой стаей птиц.

– Сначала заглох левый двигатель, потом правый, набор высоты прекратился, – вспоминает Дамир Юсупов. – Мы доложили диспетчеру об аварийной ситуации и дальше вместе с Георгием действовали не только по инструкции, но и по наитию: увидели подходящее поле, убрали шасси, стали садиться.

Посадка получилась жесткой. Но никто из пассажиров серьезно не пострадал. Паники тоже не было. Как только самолет остановился, бортпроводники открыли запасные выходы, спустили надувные трапы, эвакуировали людей.

– Нас спасло то, что вокруг аэродрома в Жуковском сельхозугодья, огромные поля, – добавляет Дамир Юсупов. – Садились прямо в кукурузу, которую выкосили крыльями и фюзеляжем по ходу движения.

Вокруг на кукурузном поле остались заросли выше человеческого роста. Пассажиры, когда их отвели от самолета, потеряли друг друга из виду, стали окликать родных. Именно тогда, чтобы дать ориентир, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий и произнес фразу, ставшую впоследствии фактически крылатой: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

– Ситуация была, конечно, стрессовая, но, несмотря ни на что, мы все продолжаем летать, ведь небо – наша профессия, наша жизнь, – говорит Дамир Юсупов. – Правда, снова собраться в одном экипаже ни разу не довелось: Георгий Мурзин и бортпроводник Алия Слякаева перевелись в московскую эскадрилью нашей авиакомпании. Но мы периодически пересекаемся в разных аэропортах и стараемся обязательно встретиться в памятный день 15 августа. Так было и в этом году. Встреча состоялась за городом. Сходили на рыбалку, поделились новостями из жизни.

За прошедшие годы в экипаже произошло немало хороших событий. Стюардесса Яна Ягодина стала старшим бортпроводником. Ее коллега Надежда Вершинина (теперь Яценко) вышла замуж, у нее и у Алии Слякаевой родились дочери, а у Дамира Юсупова и Дмитрия Ивлицкого – сыновья. Так что на традиционную встречу папы и мамы пришли с колясками. Пассажиры того рейса тоже поддерживают связь – как между собой, так и со своими спасителями.

– Большинство из них москвичи, встречаются на том самом кукурузном поле, – говорит Дамир Юсупов. – Мы с ними больше в чате WhatsApp на связи. В апреле я был в командировке в Москве, и мы вместе с Георгием Мурзиным пригласили наших пассажиров «полетать» на авиатренажерах в одном из торговых центров. Пришло больше тридцати человек, пообщались хорошо и душевно.

Помимо летной нагрузки у Дамира Юсупова много общественной работы. Он – член Общественной палаты Свердловской области и организации «Герои Урала». Его часто приглашают на встречи с молодежью и школьниками. Самый распространенный вопрос на встречах, по словам Дамира, – было ли ему страшно во время той аварии. «Мы просто не успели испугаться. Ведь с момента взлета до посадки прошло 93 секунды», – признается он.

Сейчас Дамир Юсупов участвует в качестве консультанта в съемках художественного фильма «На солнце вдоль рядов кукурузы», посвященного тем событиям. Роль командира экипажа исполняет Егор Бероев, внешне очень похожий на реального прототипа.

– Наблюдать, как воплощаются на экране события, участником которых ты был, очень интересно, – говорит Дамир. – Пассажиров тоже привлекают к съемкам. Мы как бы заново все переживаем.

ФАКТ Дамир Юсупов с детства хотел стать летчиком, однако свою мечту осуществил лишь в зрелом возрасте. В 32 года, уже имея профессию юриста и солидный стаж работы, поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации, окончил его в 35 лет и стал пилотом «Уральских авиалиний». У него пятеро детей.