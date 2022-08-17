На трассе Пермь – Екатеринбург в ДТП с грузовиком погибла 16-летняя девушка

Сотрудниками ГИБДД проведен осмотр места происшествия,​ опрошены участники и очевидцы ДТП.​ Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Травмы получили 3 человека, среди которых 1,5-годовалый ребенок. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

По предварительным данным, накануне водитель грузовика DAF с полуприцепом, выезжая с полосы разгона, въехал в Fiat Albea. После этого легковушку отбросило на встречку, где транспортное средство столкнулось с автомобилем Iveco и затем улетело в кювет.

В результате аварии погибла 16-летняя девушка-пассажир Fiat. Еще три человека из той же машины получили травмы: женщина-водитель 1981 года рождения, 17-летняя девушка и годовалый ребенок. Их госпитализировали. Малыша доставили в ДГКБ № 9 Екатеринбурга на вертолете.

Установлено, что за рулем большегруза находился 51-летний мужчина со стажем вождения 20 лет. 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Перевозил 20 тонн металла.

Сотрудниками ГИБДД проведен осмотр места происшествия,​ составлены процессуальные документы, опрошены участники и очевидцы ДТП.​ Работает следственно-оперативная группа, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Госавтоинспекция призывает водителей к соблюдению очередности проезда на автодорогах, сохранению дистанции и бокового интервала, также о неукоснительном следовании ПДД, предостерегает тех, кто за рулем, от опасных маневров на дороге.

Добавим, инцидентом заинтересовалась прокуратура Нижнесергинского района. Проведение доследственной проверки по факту ДТП взято на контроль, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.