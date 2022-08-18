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18 августа 2022, 09:31

В Екатеринбурге иномарка влетела в дерево на мокрой дороге

ДТП

Госавтоинспекция призывает автомобилистов при ухудшении погодных условий корректировать поведение на дороге. Фото: ИА "Ночные новости"

В Екатеринбурге на Объездной дороге произошла авария. Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением на мокрой дороге.

Автомобиль занесло, он врезался в дерево. Иномарка получила серьезные повреждения. По данным ИА "Ночные новости", вырвало всю переднюю часть с мотором и ходовой. Там также уточнили, что восстановлению машина не подлежит.

По словам 20-летнего автолюбителя, который не пострадал, он ехал со скоростью 90 км/час.

Фото: ИА "Ночные новости"

В отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу "Областной газете" сообщили, что инцидент произошел накануне вечером у дома 145 по улице Громова. "ДТП без пострадавших, водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствия", — сказали изданию.

Фото: ИА "Ночные новости"

Госавтоинспекция призывает автомобилистов при ухудшении погодных условий корректировать поведение на дороге, быть предельно внимательными и осторожными, избегать резких маневров и торможений.

Областная газета Свердловской области

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