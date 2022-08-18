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18 августа 2022, 16:32

Hyundai сбил девочку на электросамокате в Академическом районе Екатеринбурга. Видео

Место ДТП

Пострадавшая была доставлена в больницу с ссадинами, однако после осмотра врачи ее отпустили домой. Фото: скриншот видео отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Утром 18 августа на перекрестке пр. Академика Сахарова — ул. Анатолия Мехренцева Hyundai Accent сбил 16-летнюю девочку на электросамокате. Пострадавшая была доставлена в больницу с ссадинами на бедре и запястьях.

В момент ДТП она двигалась на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу — светофоры по техническим причинам не работали. 37-летний водитель Hyundai Accent пояснил, что подросток резко выехала на дорогу — мужчина не успел отреагировать.

Пострадавшая была доставлена в больницу с ссадинами, однако после осмотра ее отпустили домой. 

Мама девочки рассказала полицейским, что дочь без разрешения взяла ее электросамокат и поехала на нем в магазин. О том, что двигаться по тротуарам и пешеходным переходам на таком транспорте нельзя, они обе не знали.

"Мощность двигателя электросамоката составляет 350 Вт. Электротранспорт с такой мощностью (более 250 Вт) приравнивается к мопеду, для управления им необходимо водительское удостоверение. В отношении несовершеннолетней составлены административные материалы за управление мощным электросамокатом без водительского удостоверения, отсутствие мотошлема и движение по тротуару", — пояснили в отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Видео: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Областная газета Свердловской области

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