Темы дня

Общество / Происшествия
19 августа 2022, 09:54

В Екатеринбурге иномарка сбила девочку на электросамокате

ДТП

Госавтоинспекторами установлены личности участников ДТП и обстоятельства происшествия. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

ДТП произошло накануне вечером в районе дома № 2 на улице Палисадной. Один человек пострадал.

По предварительной информации, водитель Citroen C-Elysee допустил столкновение с электросамокатом под управлением 14-летней девочки, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте. В результате аварии подростка с открытым переломом костей правой голени доставили в больницу.

По словам мамы девочки, дочь с ее разрешения взяла электросамокат и поехала на нем к друзьям. На месте происшествия автоинспекторами проведены замеры, установлены личности участников ДТП и обстоятельства происшествия, рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Госавтоинспекция напоминает, ответственность за поведение детей на дороге, их знания и умения ориентироваться в транспортной среде лежит в первую очередь на родителях. При использовании самоката и других средств индивидуальной мобильности необходимо спешиться и только после этого переходить дорогу.

Добавим, утром 18 августа Hyundai сбил девочку на электросамокате в Академическом районе.

Читайте также:

В Екатеринбурге в День города ограничат скорость электросамокатов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.08.2022, 12:12 / Общество
За сутки в Свердловской области ликвидировали три лесных пожара
19.08.2022, 11:31 / Общество
В Екатеринбургском зоопарке показали нового питомца – медведицу Хатангу
19.08.2022, 10:44 / Общество
Екатеринбург получит 243 млн рублей на завершение строительства нового корпуса гимназии № 120
19.08.2022, 10:17 / Экономика
Кабмин направит около 36 млрд рублей аграриям из-за увеличения ставки ЦБ
19.08.2022, 09:54 / Общество
В Екатеринбурге иномарка сбила девочку на электросамокате