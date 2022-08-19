В Екатеринбурге иномарка сбила девочку на электросамокате

Госавтоинспекторами установлены личности участников ДТП и обстоятельства происшествия. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

ДТП произошло накануне вечером в районе дома № 2 на улице Палисадной. Один человек пострадал.

По предварительной информации, водитель Citroen C-Elysee допустил столкновение с электросамокатом под управлением 14-летней девочки, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте. В результате аварии подростка с открытым переломом костей правой голени доставили в больницу.

По словам мамы девочки, дочь с ее разрешения взяла электросамокат и поехала на нем к друзьям. На месте происшествия автоинспекторами проведены замеры, установлены личности участников ДТП и обстоятельства происшествия, рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Госавтоинспекция напоминает, ответственность за поведение детей на дороге, их знания и умения ориентироваться в транспортной среде лежит в первую очередь на родителях. При использовании самоката и других средств индивидуальной мобильности необходимо спешиться и только после этого переходить дорогу.

Добавим, утром 18 августа Hyundai сбил девочку на электросамокате в Академическом районе.

Читайте также:

В Екатеринбурге в День города ограничат скорость электросамокатов.