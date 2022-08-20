В Екатеринбурге из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 75 человек

Пожарные тушили квартиру на 3-м этаже. Фото: Галина Соловьева

Инцидент произошел в девятиэтажном жилом доме на ул. 40-летия Комсомола. Информация о происшествии поступила на пульт диспетчера накануне в 23:13.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, к месту пожара на 8 машинах выезжали 25 огнеборцев. По лестничным маршам они эвакуировали 70 человек, в том числе 10 детей. С помощью спецустройств из здания были выведены еще 5 человек.

Установлено, что в квартире, расположенной на 3-м этаже, горело домашнее имущество. Площадь пожара составила 20 "квадратов". В 23:25 огонь был локализован, в 23:31 — ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 00:31.