В Нижней Салде иномарка сбила двух детей

Пострадавшим в аварии детям оказывается медпомощь. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Инцидент произошел накануне вечером у дома № 158 по улице Фрунзе. Пострадали две 10-летние девочки, которые переходили дорогу на зеленый.

По предварительным данным, водитель Suzuki Grand Vitara при проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора сбил детей. В результате юные пешеходы с различными травмами доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По словам автолюбителя, он двигался на зеленый. Во время движения его ослепило солнце, и он не заметил, как включился красный сигнал и начали движение люди.

На месте происшествия инспекторы провели замеры, установили очевидцев. В отношении виновника аварии составлен административный материал за проезд на запрещающий сигнал светофора. Возбуждено административное производство за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести. Полицией организована проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что яркое солнце может ослепить водителя и спровоцировать аварию. Это одна из самых опасных ситуаций на дорогах: автолюбитель, как правило, не замечает пешеходов, сигналы светофора, дорожные знаки, разметку и транспортные средства. В таком случае лучше снизить скорость и отказаться от резких маневров.