Возле стелы "Европа-Азия" вспыхнул лесной пожар

В результате оперативных действий очевидцам удалось потушить огонь. Фото: telegram-канал Свердловского РЭО

В понедельник, 22 августа, у стелы "Европа-Азия", расположенной на Пермском тракте, состоялось мероприятие, посвященное Дню Государственного флага России. Однако праздник прошел не по сценарию: участники увидели неподалеку лесной пожар и приступили к тушению.

На ликвидацию огня поспешили активисты-экологи, спортсмены клуба кикбоксинга "Чемпион" и представители администрации Екатеринбурга. Также юные футболисты помогали подносить ведра с водой, а сотрудники полиции сбивали огонь палками, сообщили в telegram-канале Свердловского РЭО.

В результате оперативных действий очевидцам удалось потушить открытое горение. Позже на место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Как сообщала "Областная газета" ранее, за минувшие выходные в регионе было потушено 8 лесных пожаров. На данный момент в Свердловской области зарегистрировано 5 очагов. Добавим также, что местами на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале).