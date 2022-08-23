В аварии в Белоярском районе погиб молодой водитель ВАЗа

Водитель Mitsubishi и его пассажирка были доставлены в больницу. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Днем 23 августа на 12-м километре дороги Белоярский — Асбест столкнулись ВАЗ-2106 и Mitsubishi Pajero. В результате аварии погиб водитель отечественного автомобиля, еще двое были госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, водитель ВАЗа 1996 года рождения по пути из поселка Белоярского по неустановленной причине выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в Mitsubishi, за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения. После столкновения иномарка съехала в кювет.

Молодой водитель российского автомобиля погиб до прибытия скорой помощи. Его пришлось доставать из машины силами сотрудников МЧС. Водитель Mitsubishi и его пассажирка 1983 года рождения были доставлены в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции провели на месте происшествия процессуальные действия. По факту ДТП проводится проверка.