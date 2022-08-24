На Серовском тракте в ДТП с пожарной машиной погиб человек

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

На Серовском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие. Один человек погиб, еще один пострадал.

По предварительным данным, накануне поздно вечером автомобиль Renault Logan, двигаясь в сторону Екатеринбурга, врезался в припаркованную пожарную машину "Урал АЦ-4,0", после чего съехал с проезжей части. В результате 63-летний водитель легковушки скончался на месте, его 65-летняя женщина-пассажир доставлена в больницу.

Установлено, что погибший — житель Сухого Лога. Его водительский стаж составляет 41 год, к административной ответственности привлекался 9 раз. В момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности.

На месте инцидента автоинспекторами и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия. По факту дорожно-транспортного происшествия идет расследование, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Госавтоинспекция напоминает водителям, что движение нужно осуществлять с такой скоростью, которая позволяет остановиться или выполнить маневр в случае непредвиденной ситуации.