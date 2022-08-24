Пожар в пятиэтажке Богдановича выгнал на улицу 70 человек

Пострадавших в пожаре нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Богдановиче в пятиэтажке по улице Степана Разина произошел пожар. К месту происшествия на 10 машинах выезжали 32 спасателя.

До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек, в том числе 9 детей. Еще 13 граждан были выведены по лестничным маршам с помощью спецустройств. Пострадавших нет.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 23:24 23 августа — на площади 35 "квадратов" горело домашнее имущество в квартире на 4-м этаже. Уже в 00:40 огонь был локализован, а в 00:50 ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:40.