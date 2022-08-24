МЧС наградит екатеринбургского огнеборца, который в нерабочее время спас из пожара трех человек

Сотрудник МЧС Павел Машнин заметил пожар, находясь у себя в квартире, и поспешил на помощь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Вечером 19 августа на ул. 40-летия Комсомола в Екатеринбурге произошло возгорание на 3-м этаже жилого дома. Сотрудник МЧС Павел Машнин заметил пожар, находясь у себя в квартире, и поспешил на помощь — ему удалось спасти 3 человекa.

"Я поднялся на 3-й этаж, вскрыл дверь секции, где был пожар. В коридоре я обнаружил лежащего мужчину. Сразу же вытащил его на свежий воздух. На улице с очевидцами оказали ему первую помощь, а когда уже приехала скорая, передали врачам", — рассказал Павел Машнин.

После этого спасатель устроил поквартирный обход, так как все этажи выше 3-го были затянуты дымом, и людям требовалась помощь. На 8-м этаже Павел обнаружил ребенка, который был один дома, и пожилого человека — он помог им спуститься и передал на осмотр врачам.

После этого спасатель помог прибывшим на место происшествия коллегам сориентироваться в обстановке. Он вернулся домой только после того, как огонь был потушен.

В ГУ МЧС России по Свердловской области поблагодарили Павла за неравнодушие, смелость, решительность в чрезвычайной ситуации и спасение жизни людей. Руководством главка рассматривается вопрос о представлении героя к награде МЧС России.