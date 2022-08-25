Темы дня

Общество / Происшествия
25 августа 2022, 11:55

На свердловской трассе водитель без прав устроил смертельное ДТП

  Юлия Пастух
Автомобиль после ДТП

По факту аварии проводится расследование. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня утром на 10-м км автодороги п. Евстюниха — с. Большая Лая произошло ДТП, в котором погиб человек. У виновника аварии не было прав на управление автомобилем.

"25-летний мужчина двигался на Ford Focus из поселка Горноуральского в сторону села Большая Лая. Не справившись с управлением, он съехал с проезжей части, после чего автомобиль перевернулся", — сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Мужчина вылетел через лобовое стекло, так как не был пристегнут. Пассажир автомобиля получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, но от госпитализации отказался.

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель был неоднократно судим, права никогда не получал. По словам пострадавшего пассажира, перед поездкой мужчины вместе употребляли спиртные напитки.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В настоящее время по факту ДТП проводится расследование. В каком состоянии уралец управлял автомобилем, будет установлено после проведения экспертизы.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.08.2022, 13:25 / Общество
За сутки на Среднем Урале количество случаев COVID-19 возросло до 866
25.08.2022, 13:11 / Общество
Свердловский Роспотребнадзор предлагает вернуть масочный режим
25.08.2022, 13:03 / Общество
В Свердловской области локализованы все природные пожары
25.08.2022, 12:50 / Общество
На Урале мужчина выжил после нападения медведя
25.08.2022, 12:25 / Общество
В Сухом Логу при хлопке газа в многоквартирном доме пострадала женщина