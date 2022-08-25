На свердловской трассе водитель без прав устроил смертельное ДТП

По факту аварии проводится расследование. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня утром на 10-м км автодороги п. Евстюниха — с. Большая Лая произошло ДТП, в котором погиб человек. У виновника аварии не было прав на управление автомобилем.

"25-летний мужчина двигался на Ford Focus из поселка Горноуральского в сторону села Большая Лая. Не справившись с управлением, он съехал с проезжей части, после чего автомобиль перевернулся", — сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Мужчина вылетел через лобовое стекло, так как не был пристегнут. Пассажир автомобиля получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, но от госпитализации отказался.

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель был неоднократно судим, права никогда не получал. По словам пострадавшего пассажира, перед поездкой мужчины вместе употребляли спиртные напитки.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В настоящее время по факту ДТП проводится расследование. В каком состоянии уралец управлял автомобилем, будет установлено после проведения экспертизы.