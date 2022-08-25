На Урале мужчина выжил после нападения медведя

Медведя пока не удается найти. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области на жителя поселка Гари напал медведь. Пострадавший находится в больнице.

Как рассказал глава Гаринского городского округа Сергей Величко, инцидент произошел неделю назад. Пострадавший, которого зовут Владимир, отправился в кедровник. Там на него и напал медведь, ободрал ему кожу на голове, травмировал руку.

Оружия у мужчины с собой не было. Свердловчанин упал и прикинулся мертвым, после чего зверь ушел. Несмотря на травмы, пострадавший добрался до поселка, который находился в двух километрах от места происшествия. Далее он позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Они направили скорую, и мужчину увезли в больницу.

Как уточнил глава ГО, после инцидента были организованы две бригады охотников, выдано разрешение на отстрел. Однако зверя даже с собаками нигде найти не удалось. Поиски медведя продолжаются.

Напомним, при встрече с диким зверем не стоит поддаваться панике и убегать. Желательно издавать не характерные для дикой природы звуки, бренчать ведром, громко разговаривать или бросить в медведя камень. Также лучше посещать леса вместе с группой людей и собаками.