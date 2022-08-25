Темы дня

Общество / Происшествия
25 августа 2022, 12:25

В Сухом Логу при хлопке газа в многоквартирном доме пострадала женщина

  Юлия Пастух
Газовая плита

К месту вызова прибыли 9 человек личного состава и 2 единицы техники. Фото: Алексей Кунилов

В Сухом Логу Свердловской области в одной из квартир жилого 3-этажного дома по ул. Фрунзе произошел хлопок газа.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 10:25. К 10:30 на место вызова прибыли 9 огнеборцев. Они обнаружили, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

При внешнем осмотре повреждений и нарушений несущих конструкций не обнаружено. Эвакуация не потребовалась. В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры, ее госпитализировали в горбольницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.08.2022, 13:25 / Общество
За сутки на Среднем Урале количество случаев COVID-19 возросло до 866
25.08.2022, 13:11 / Общество
Свердловский Роспотребнадзор предлагает вернуть масочный режим
25.08.2022, 13:03 / Общество
В Свердловской области локализованы все природные пожары
25.08.2022, 12:50 / Общество
На Урале мужчина выжил после нападения медведя
25.08.2022, 12:25 / Общество
В Сухом Логу при хлопке газа в многоквартирном доме пострадала женщина