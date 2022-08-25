В Сухом Логу при хлопке газа в многоквартирном доме пострадала женщина

К месту вызова прибыли 9 человек личного состава и 2 единицы техники. Фото: Алексей Кунилов

В Сухом Логу Свердловской области в одной из квартир жилого 3-этажного дома по ул. Фрунзе произошел хлопок газа.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 10:25. К 10:30 на место вызова прибыли 9 огнеборцев. Они обнаружили, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

При внешнем осмотре повреждений и нарушений несущих конструкций не обнаружено. Эвакуация не потребовалась. В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры, ее госпитализировали в горбольницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.