На улице 8 Марта в Екатеринбурге на ходу загорелось такси

Ликвидировать огонь удалось в течение 5 минут. Фото: скриншот видео из telegram-канала It's My City

В центре Екатеринбурга на перекрестке улиц 8 Марта — Большакова около 17:20 на ходу загорелся легковой автомобиль. Пострадавших нет.

Горящий автомобиль Яндекс.Такси выехал прямо на проезжую часть улицы 8 Марта и пересек дорогу поперек. Машину остановило только дерево на обочине. Пешеходы, увидев такую картину, старались отбежать как можно дальше.

Пожарные на месте происшествия установили, что площадь возгорания составляет 6 квадратных метров — огонь вырывался из-под капота. Ликвидировать его удалось в течение 5 минут. Причины возгорания не называются, в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области пояснили, что информации о пострадавших нет.

К тушению привлекались 2 единицы пожарной техники и 6 человек личного состава.

Видео: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"