На улице 8 Марта в Екатеринбурге на ходу загорелось такси

В центре Екатеринбурга на перекрестке улиц 8 Марта — Большакова около 17:20 на ходу загорелся легковой автомобиль. Пострадавших нет.
Горящий автомобиль Яндекс.Такси выехал прямо на проезжую часть улицы 8 Марта и пересек дорогу поперек. Машину остановило только дерево на обочине. Пешеходы, увидев такую картину, старались отбежать как можно дальше.
Пожарные на месте происшествия установили, что площадь возгорания составляет 6 квадратных метров — огонь вырывался из-под капота. Ликвидировать его удалось в течение 5 минут. Причины возгорания не называются, в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области пояснили, что информации о пострадавших нет.
К тушению привлекались 2 единицы пожарной техники и 6 человек личного состава.
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