В Нижнем Тагиле при столкновении с автобусом легковушка въехала в магазин

После ДТП водителя автомобиля госпитализировали. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием автомобиля Lada Priora и пассажирского автобуса ПАЗ. Два человека пострадали.

По предварительным данным, водитель легковушки, осуществляя поворот на улице Садовой, въехал в автобус. После столкновения автомобиль отбросило в здание магазина.

В результате аварии пострадали​ водитель и пассажирка Lada Priora. Мужчину с травмами​ головы доставили в больницу. У его пассажирки медики диагностировали ушиб плеча, но от госпитализации она отказалась.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, автобус следовал по городскому маршруту № 23. На момент дорожного происшествия пассажиры в нем отсутствовали.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На месте ДТП проведены осмотр транспортных средств, процедура освидетельствования водителей на состояние опьянения, оба трезвы. При этом выявлено, что на легковушке установлены разные шины на одной оси, что не соответствует требованиям безопасности. По данному факту организована проверка.

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям, что при совершении поворотов налево или развороте необходимо уступать дорогу встречным и попутным транспортным средствам. Водитель, выполняющий маневр, не должен создавать своими действиями помехи другим участникам движения.