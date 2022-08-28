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28 августа 2022, 10:15

На Среднем Урале полицейский подстрелил пьяного дебошира

полиция

Дебошир попытался напасть с ножом на полицейских. Фото: Алексей Кунилов

В одном из садовых товариществ Среднего Урала нетрезвый мужчина угрожал топором и ножом своим соседям. Информация об инциденте поступила в дежурную часть ОВД Сысерти.

Для проверки сообщения на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, правонарушитель попытался скрыться в лесу. Однако, когда его обнаружили, мужчина начал приближаться к полицейским с ножом в руках.

На неоднократные требования прекратить противоправное поведение гражданин не реагировал. В связи с этим был произведен предупредительный выстрел в воздух и в направлении нападавшего. В результате мужчине прострелили обе ноги. Правоохранители оказали ему первую помощь. Позже дебошира госпитализировали в больницу Екатеринбурга.

"Установлено, что нападавший — ранее неоднократно судимый (за кражу и убийство) мужчина 1984 года рождения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, направленная на прояснение всех обстоятельств произошедшего. Собранные материалы по факту нападения на сотрудников полиции будут направлены для принятия процессуального решения в следственные органы", — отметил полковник Горелых.

Областная газета Свердловской области

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