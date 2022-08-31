В Екатеринбурге утром пожар выгнал на улицу жильцов 9-этажки

На месте происшествия работали 12 пожарных. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В столице Урала на улице Агрономической произошел пожар в 9-этажном доме. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 05:23.

К месту происшествия на 4 спецмашинах выезжали 12 пожарных. До их прибытия здание покинули 15 человек, в том числе 2 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Установлено, что в квартире на 6-м этаже горело домашнее имущество. Площадь пожара составила 5 "квадратов".

В 05:36 огонь был локализован, а в 05:39 ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:06.