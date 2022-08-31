Хозяева собаки, покусавшей 11-летнюю девочку в Североуральске, заплатят 400 тыс. рублей

После укуса собаки девочке делали операцию, она неоднократно находилась на лечении в стационаре и проходила курс реабилитации. Фото: Алексей Кунилов

В Североуральске два года назад на улице Пирогова собака укусила 11-летнюю девочку. Суд обязал хозяев недружелюбного животного выплатить пострадавшей 400 тыс. рублей.

Было установлено, что девочка танцевала возле забора частного дома, за которым находилась собака. В какой-то момент животное высунуло морду и вцепилось ребенку в ногу. Девочке проводили операцию, она неоднократно находилась на лечении в стационаре и проходила курс реабилитации. Однако даже после этого пострадавшей пришлось в течение года ходить с костылями, к тому же ей установили инвалидность. Ребенку пришлось перейти на индивидуальное обучение и было запрещено заниматься хореографией, которой она увлекалась до травмы, отметили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Мама пострадавшей девочки подала иск в Североуральский городской суд с требованием взыскать 500 тыс. рублей с хозяев собаки в качестве компенсации морального вреда. В ходе судмедэкспертизы было установлено, что девочку действительно укусила собака. Городской суд удовлетворил требования истца частично, взыскав с ответчиков 400 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда и 23 510 рублей на оплату судебно-медицинской экспертизы.

Решение суда первой инстанции не удовлетворило хозяйку собаки, она подала апелляционную жалобу в Свердловский облсуд. Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия согласилась с выводами Североуральского городского суда и оставила постановление без изменений.