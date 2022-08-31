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31 августа 2022, 20:58

На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск Cadillac лоб в лоб столкнулся с грузовиком

Авария

Водитель иномарки погиб на месте происшествия. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Вечером 31 августа на 17-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло ДТП с участием автомобиля Cadillac с прицепом и КамАЗа. Водитель иномарки погиб на месте происшествия.

По предварительной информации, за рулем Cadillac находился мужчина 1971 года рождения, который двигался в сторону Екатеринбурга. В какой-то момент он выехал на дорогу с односторонним движением и столкнулся со встречным КамАЗом. В результате аварии кроссовер с прицепом, где находилась лодка, перевернулся, а грузовик съехал в кювет.

Мужчина за рулем Cadillac погиб до приезда скорой помощи, водитель КамАЗа не пострадал, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Было установлено, что 51-летний погибший проживал в Екатеринбурге, имел стаж вождения 31 год. К административной ответственности привлекался 21 раз.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа проводят на месте аварии процессуальные действия и опрашивают очевидцев. По факту происшествия организована проверка.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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