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Общество / Происшествия
2 сентября 2022, 09:13

Утренний пожар в 9-этажке Нижнего Тагила вывел на улицу 19 человек

пожарный у дома

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня рано утром на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле произошел пожар. В подвале муниципального 9-этажного жилого дома горел мусор.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания 16 человек. Еще 3 граждан спасли с помощью спецмасок. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 15 огнеборцев. В 06:23 огонь был локализован, в 06:25 — ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:58.

Областная газета Свердловской области

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