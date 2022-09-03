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Общество / Происшествия
3 сентября 2022, 11:21

На Базовом переулке в Екатеринбурге Nissan сбил 8-летнего мальчика

Nissan Juke

Водитель, увидев мальчика, попытался применить экстренное торможение, но не избежал наезда. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Накануне вечером во дворе дома № 52 на пер. Базовом в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля Nissan Juke и 8-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с переломом правого бедра.

По предварительной информации, водитель Nissan двигался по двору, и перед ним на дорогу из-за припаркованной машины выбежал мальчик. Мама ребенка рассказала, что сын играл во дворе с друзьями.

За рулем Nissan Juke находился 42-летний мужчина, имеющий стаж вождения 4 года. Как рассказал полицейским водитель, увидев мальчика, он попытался применить экстренное торможение, но не смог избежать наезда.

На месте происшествия проведены замеры, опрошены участники аварии и составлены процессуальные документы, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Областная газета Свердловской области

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