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4 сентября 2022, 09:17

В Екатеринбурге девочку-пешехода сбил автомобиль

ДТП

На месте происшествия сотрудники ГИБДД провели необходимые замеры, составили процессуальные документы. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге у дома № 129 на улице Бисертской автомобиль Lada Granta сбил 12-летнюю девочку. Она переходила дорогу в неположенном месте.

Предварительно известно, что накануне 83-летний водитель отечественной машины, двигаясь по Бисертской в сторону Молотобойцев от переулка Звонкого, наехал на ребенка. Как пояснил автолюбитель, девочка вышла на дорогу неожиданно. Он применил экстренное торможение, но это не помогло.

В результате аварии юный пешеход с травмами головы и ноги была доставлена в больницу. На месте работали госавтоинспекторы. Они провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников происшествия, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Госавтоинспекция призывает родителей провести дополнительные беседы с детьми о соблюдении ПДД. Необходимо объяснить ребенку, что переходить дорогу нужно по пешеходным переходам. Также следует напомнить детям, что перед тем, как перейти дорогу, необходимо остановиться и убедиться в безопасности.

Областная газета Свердловской области

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