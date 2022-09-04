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4 сентября 2022, 10:00

Из-за пожара в доме на Гагарина 13 екатеринбуржцев покинули свои квартиры

пожарная машина

На месте происшествия работали 8 спасателей. Фото: Алексей Кунилов

В двухэтажном жилом доме на улице Гагарина произошел пожар. В квартире на верхнем этаже горели вещи.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера 3 сентября поздно вечером. До прибытия спасателей здание покинули 13 человек, в том числе 2 ребенка. Пострадавших нет.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава. В 22:36 огонь был локализован, в 22:37 ― ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:23.

Областная газета Свердловской области

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