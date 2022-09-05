Темы дня

Общество / Происшествия
5 сентября 2022, 11:10

В Свердловской области при пожаре погиб 3-летний ребенок

пожар

Еще двое детей женщины в момент пожара находились в гостях. Фото: Галина Соловьева

Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью 3-летнего ребенка при пожаре в поселке Первомайском Пригородного района. Инцидент произошел накануне вечером.

Предварительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнем: курение в спальне. На момент пожара в доме находились ребенок 2019 года рождения, его мать и ее сожитель. Двое других детей были в гостях у родного отца. В результате инцидента погиб 3-летний малыш, женщина получила термический ожог рук и ног 20%. Сейчас она находится в больнице.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, семья состоит на учете в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Также известно, что мать злоупотребляет алкоголем.

Надзорным ведомством проводится проверка. По ее результатам будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.09.2022, 12:52 / Общество
Правительство РФ обязало органы власти создать и вести официальные страницы в соцсетях
05.09.2022, 12:33 / Общество
На Урале нашли семью, пропавшую в лесу 4 августа
05.09.2022, 12:01 / Общество
За выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника предложили штрафовать
05.09.2022, 11:10 / Общество
В Свердловской области при пожаре погиб 3-летний ребенок
05.09.2022, 10:33 / Общество
Схему движения на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган изменили на месяц