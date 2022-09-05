В Свердловской области при пожаре погиб 3-летний ребенок

Еще двое детей женщины в момент пожара находились в гостях. Фото: Галина Соловьева

Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью 3-летнего ребенка при пожаре в поселке Первомайском Пригородного района. Инцидент произошел накануне вечером.

Предварительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнем: курение в спальне. На момент пожара в доме находились ребенок 2019 года рождения, его мать и ее сожитель. Двое других детей были в гостях у родного отца. В результате инцидента погиб 3-летний малыш, женщина получила термический ожог рук и ног 20%. Сейчас она находится в больнице.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, семья состоит на учете в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Также известно, что мать злоупотребляет алкоголем.

Надзорным ведомством проводится проверка. По ее результатам будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.