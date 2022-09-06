На Среднем Урале в ДТП с Volkswagen Polo погиб мотоциклист

Инцидент произошел около 21:00 5 сентября. Фото: ИА "Ночные новости"

Смертельное ДТП произошло на Сибирском тракте. По факту аварии проводится расследование.

Предварительно известно, что Volkswagen Polo при повороте к поселку Растущему не уступил дорогу мотоциклу Honda CBR 600RR, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения 24-летний мотоциклист от полученных травм погиб на месте. Он был в шлеме.

Иномаркой управлял 47-летний мужчина, со стажем 15 лет. Он пояснил, что не увидел приближающегося мотоцикла.

Фото: ИА "Ночные новости"

На месте аварии госавтоинспекторами и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия.​ Выясняются обстоятельства случившегося, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать ПДД, скоростной режим и требования дорожных знаков. При совершении маневра необходимо убедиться в его безопасности и уступить дорогу транспорту, который имеет преимущество в движении.