В Кушвинском районе при столкновении двух грузовиков погиб человек

ДТП произошло примерно в 13:30. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня на автодороге Качканар — Верхняя Тура столкнулись два большегруза — MAN и МАЗ. Есть погибший.

По предварительным данным, один из грузовиков выехал на встречку. В результате аварии погиб водитель 1959 года рождения, какой из машин не уточняется.

В настоящий момент автоинспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства случившегося, устанавливают личности участников. Движение транспорта на данном участке временно организовано в одну полосу, инспекторы ДПС регулируют поток.

По факту дорожно-транспортного происшествия органами внутренних дел организована проверка, отметили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.