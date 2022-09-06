В Кушвинском районе при столкновении двух грузовиков погиб человек

Сегодня на автодороге Качканар — Верхняя Тура столкнулись два большегруза — MAN и МАЗ. Есть погибший.
По предварительным данным, один из грузовиков выехал на встречку. В результате аварии погиб водитель 1959 года рождения, какой из машин не уточняется.
В настоящий момент автоинспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы выясняют обстоятельства случившегося, устанавливают личности участников. Движение транспорта на данном участке временно организовано в одну полосу, инспекторы ДПС регулируют поток.
По факту дорожно-транспортного происшествия органами внутренних дел организована проверка, отметили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.