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Общество / Происшествия
7 сентября 2022, 09:19

В Богдановиче эвакуировали 20 человек из-за пожара в пятиэтажке

пожар

Площадь пожара составила 5 "квадратов". Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Возгорание произошло на 1-м этаже 5-этажного жилого дома, расположенного на улице Октябрьской. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 23:37.

К месту происшествия на 3 спецмашинах выезжали 7 огнеборцев. По лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы 20 человек, в том числе 5 детей.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, в 23:43 огонь был локализован, в 23:45 – ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 00:20.

Областная газета Свердловской области

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