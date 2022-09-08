Под Алапаевском перевернулся Hyundai Accent с шестью людьми в салоне

По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением на большой скорости. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

На 57 км трассы Верхняя Синячиха – Ирбит, возле Алапаевска, автомобиль Hyundai Accent вылетел в кювет и около 10 раз перевернулся. Кроме водителя 1982 года рождения, в машине находилось еще пятеро пассажиров.

"В результате ДТП 40-летний водитель корейской легковушки погиб на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм до прибытия неотложки. Еще пятеро пассажиров с различной степени тяжести ранениями доставлены в лечебные учреждения Алапаевска и Ирбита. Врачи сейчас оказывают им необходимую медицинскую помощь. Их личности в настоящий момент устанавливают полицейские", — рассказал о происшествии пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Также отмечается, что никто в машине в момент аварии не был пристегнут ремнями безопасности, а возле места ДТП сотрудниками полиции были обнаружены несколько открытых бутылок с водкой.

Водитель проживал в Ирбитском районе. Прав на управление автомобилем у него не было, а саму машину купил всего неделю назад.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, в ходе которой будут назначены необходимые экспертизы, включая анализ на наличие алкоголя в крови погибшего водителя. Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа проводят процессуальные действия.