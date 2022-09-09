Число погибших в ДТП под Алапаевском увеличилось до двух

Подробные обстоятельства аварии выясняет полиция Алапаевска. Фото: предоставлено Валерием Горелых.

Стали известны новые подробности ДТП на трассе Верхняя Синячиха – Ирбит, под Алапаевском. Инцидент произошел накануне – автомобиль Hyundai Accent вылетел в кювет и около 10 раз перевернулся.

По уточненным данным, количество погибших возросло до двух. В реанимации скончался один из пяти пострадавших пассажиров иномарки – гражданин Рогозин 1969 года рождения, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, накануне днем водитель Hyundai ехал на скорости примерно 180 км/ч со стороны Ирбита в сторону села Голубковское, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет. В результате 40-летний автолюбитель погиб на месте. Еще пятеро пассажиров были госпитализированы. Одного из них спасти врачам не удалось.

"Все, кто находился в машине, в момент происшествия не были пристегнуты ремнями безопасности. Мужчины сначала праздновали окончание сбора картофеля, а затем покупку Hyundai, после чего "шумахер", не имеющий водительских прав, решил прокатить "с ветерком" земляков", – отметил полковник Горелых.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, в ходе которой назначат необходимые экспертизы, в том числе будет установлено наличие либо отсутствие алкоголя в крови погибшего хозяина иномарки.